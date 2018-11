Sinceridad total. El exjugador del Manchester United Juan Sebastián Verón se refirió a la situación de los 'Diablos Rojos', que aún siguen sin encontrar el timón en la Premier League. Para la 'Brujita' la explicación está en que el club aún no logra superar la salida de Alex Ferguson, quien dirigió en Old Trafford desde 1986 hasta 2013.

"Sufrió muchísimo la salida de Ferguson. Nunca pudo encontrar el rumbo, tuvo varios cambios en el camino. El Manchester City sí ha encontrado una idea como fútbol y al United después de Ferguson les ha costado encontrar esa idea o mantenerla pero es un grande y ojalá que en el futuro lo pueda conseguir".



Verón, quien defendió al United entre el 2001 y 2003, también se refirió sobre la situación del entrenador José Mourinho.



"Es un gran técnico. No sé si es o no es, que para mí lo es, pero lo que está claro es que el United no ha podido encontrar el técnico adecuado. Mourinho es un gran técnico que está haciendo su camino en el Manchester. Posiblemente, sea el adecuado, pero después de una figura tan transcendental como es Ferguson va a necesitar tiempo", agregó. EFE