El rostro de Mourinho tras la desafortunada acción lo decía todo. Es para no creerlo. Mustafi marcó el primero del encuentro en Old Trafford entre el Manchester United y Arsenal por la Premier League, luego de una floja resistencia de David De Gea. El guardameta español no pudo quedarse con el balón, que finalmente traspasó la línea de gol.

A la salida de un tiro de esquina, Mustafi apareció solo y conectó un potente remate de cabeza contra el suelo, que en principio no parecía llevar peligro. Es más, el balón iba alto y directo a las manos de De Gea. Sin embargo, al guardameta, en su intento por tomar el esférico con las manos, se le escapó el mismo y así permitió que los 'gunners' se adelanten en el marcador.



Aunque la alegría de los de Emery no duraría mucho, pues solo cuatro minutos después, Martial encontraría el empate tras una asistencia de Herrera, luego de un rebote que dio Leno a un remate de Marcos Rojo.



Manchester United recibe en su fortín al Arsenal por la fecha 15 de la Premier League. Los 'Gunners' llegan con una racha de 19 partidos sin perder, frente a tres jornadas de liga sin victoria para los 'Diablos Rojos'.