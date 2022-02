Manchester United vs. Burnley se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV este martes 8 de febrero desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 24 de la Premier League. El partido también será transmitido por ESPN 2, DIRECTV GO, Star+ y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas al instante, en este minuto a minuto. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.com.

Las acciones se desarrollarán en Turf Moor y el árbitro Mike Dean será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester United está en la cuarta posición, en zona de Champions League, con 38 puntos; en tanto que Burnley está en el último lugar (20°), con 13 unidades, y por ahora pierde la categoría.

¿En qué canal ver partido Manchester United vs. Burnley?

Argentina: Star+, ESPN2 Argentina

Bolivia: ESPN2 Andina, Star+

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN

Chile: Star+

Colombia: ESPN2 Andina, Star+

Ecuador: ESPN2 Andina, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN2 Andina

Perú: ESPN2 Andina, Star+

España: DAZN, DAZN 1, Movistar+

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, UNIVERSO, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: Star+, ESPN2 Andina

Venezuela: Star+, ESPN2 Andina

¿A qué hora ver partido Manchester United vs. Burnley?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

Los ‘Diablos rojos’ mejoraron algunos aspectos futbolísticos con la llegada del entrenador Ralf Rangnick, aunque el nivel no ha sido sostenido. El último viernes, el equipo volvió a ser irregular y perdió en casa, por penales, ante el Middlesbrough, de segunda división, en dieciseisavos de final de la FA Cup. De esa forma, la institución quedó fuera de todas las copas locales.

Debido al gran tropiezo, ahora el plantel apunta todas sus armas a la Premier League y el primer objetivo es conseguir el pasaje a la Champions League de la próxima temporada. La clasificación de cara a ese anhelado cuarto lugar está muy ajustada, por lo que Manchester United está obligado a derrotar al colero.

Para esta nueva presentación, Cristiano Ronaldo se mantendrá como titular y buscará ampliar su registro en el torneo inglés: lleva ocho tantos. No obstante, también tiene que acabar con su sequía, puesto que suma cuatros cotejos sin inflar las redes y ante ‘Boro’, hace unos días, falló un penal.

La defensa del Burnley tendrá la tarea de que ‘CR7′ siga sin celebrar y así ampliar la racha de choques invictos (igualaron 0-0 ante Arsenal y Watford). Cabe mencionar que esta institución recibió 27 goles en la campaña liguera y, pese a ser último en la tabla, es el octavo equipo más fuerte en esa zona.

No obstante, el principal problema para los dirigidos por Sean Dyche es el ataque: solo inflaron las redes en 16 oportunidades. En el último mercado de pases, Wout Weghorst fue fichado, para ocupar el vacío que dejó el goleador Chris Wood (firmó por Newcastle), y será acompañado por Maxwel Cornet (con seis anotaciones) para solucionar ese defecto.

Manchester United vs. Burnley: historial de partidos

Desde el 2017, los partidos Manchester United vs. Burnley se dieron únicamente en la Premier League. En ese lapso de tiempo, los ‘Diablos rojos’ supieron imponer condiciones en siete ocasiones; mientras que ‘The clarets’ solo lo hicieron una vez. Revisa las estadísticas.

30-12-2021: Manchester Utd 3-1 Burnley - Premier League

18-04-2021: Manchester Utd 3-1 Burnley - Premier League

12-01-2021: Burnley 0-1 Manchester Utd - Premier League

22-01-2020: Manchester Utd 0-2 Burnley - Premier League

28-12-2019: Burnley 0-2 Manchester Utd - Premier League

29-01-2019: Manchester Utd 2-2 Burnley - Premier League

02-09-2018: Burnley 0-2 Manchester Utd - Premier League

20-01-2018: Burnley 0-1 Manchester Utd - Premier League

26-12-2017: Manchester Utd 2-2 Burnley - Premier League

23-04-2017: Burnley 0-2 Manchester Utd - Premier League

Manchester United vs. Burnley: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo y Anthony Elanga o Jadon Sancho.

Burnley: Nick Pope; Connor Roberts, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters; Dwight McNeil, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Maxwel Cornet; Wout Weghorst y Jay Rodríguez.





