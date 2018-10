En las últimas fechas, el Manchester United de José Mourinho fue duramente criticado por los malos resultados acumulados y el mal juego que tiene en la Premier League 2018. Este sábado tenía las de ganar ante Chelsea, pero no aguantó el resultado a favor.

Todo lo hecho por el Manchester United para su victoria debe ser agradecido a Anthony Martial. Y es que el joven delantero francés marcó los dos goles que le sirvieron a los 'Red Devils' para darle vuelta al marcador, en su momento, ante Chelsea.

El segundo tanto de Martial a los dirigidos por Maurizio Sarri fue de muy buena factura. Recibió un pase casi al centro del área de los locales (73'), zafó la marca de un rival y le pegó de derecha a un ángulo imposible para el portero Kepa Arrizabalaga.

Es más, su primer tanto fue algo parecido al segundo. De un derechazo también batió al arquero español, ex Athletic Club de Bilbao. No obstante, sus goles no sirvieron ya que empataron 2-2.

El resultado ha hecho que los de Mourinho sumen un punto y sigan en el octavo puesto de la Premier, ahora con 14 puntos. Los 'blues' pueden perder la punta si Manchester City y Liverpool ganan sus respectivos duelos.