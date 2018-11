Manchester United y Crystal Palace se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 13 de la Premier League en Old Trafford desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Sigue la transmisión de ESPN 2 y las incidencias, goles y minuto a minuto por la web de Depor.com.

El duelo entre Manchester United vs. Crystal Palace será clave para el equipo local, luego de perder el derbi contra el Manchester City. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

El equipo de José Mourinho quiere recuperarse en el regreso de la Premier League. Previo al descanso por fecha FIFA, la escuadra del portugués sufrió una derrota dolorosa contra Manchester City en el Etihad Stadium (3-1).

El Crytal Palace, en crisis de resultados, se presenta como el rival ideal para que los 'Red devils' retornen al camino de las victorias. De hecho, el entrenador luso ha recibido grandes noticias respecto a la configuración de la plantilla.

Romelu Lukaku, Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial, Antonio Valencia y Marouane Fellaini recibieron luz verde para entrar en la convocatoria, aunque será decisión de Mourinho si los toma en cuenta para este duelo.

Los 'Diablos rojos' podrían reservar a algunos jugadores claves del equipo, pues la próxima semana se medirán al Young Boys por la Champions League. Para los ingleses será clave conseguir los tres puntos que le permitan acercarse a la siguiente ronda.

La situación del Crystal Palace no es de las mejores en Inglaterra. La última vez victoria que registra data de 25 de setiembre en la Copa de la Liga y 15 del mismo mes en Premier League. Luego sumó seis derrotas y una igualdad entre ambos torneos.

Wilfried Zaha, James Tomkins y Aaron Wan-Bissaka se recuperaron de sus lesiones durante la para. Con ellos, los 'eagles' buscarán su primera victoria. Mamadou Sakho será esperado hasta el último momento.

Manchester United vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Manchester United : De Gea; Dalot, Smalling, Lindelof, Young; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial



Crystal Palace: Hennessey; Ward, Kelly, Tomkins, Van Aanholt; McArthur, Kouyate, Milivojevic, Schlupp; Townsend, Zaha



Manchester United vs. Crystal Palace: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 m.

Chile - 12:00 m.

Uruguay - 12:00 m.

Paraguay - 12:00 m.

España - 4:00 p.m.