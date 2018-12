Manchester United vs. Huddersfield (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 3 / 10:00 a.m.) juegan por la fecha 19 de la Premier League en Old Trafford este miércoles desde las 15:00 horas (hora local, 10:00 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 3. Podrás seguir el MINUTO A MINUTO por Depor.com.

Manchester United recibe a Huddersfield por el Boxing Day con el recuerdo del auspicioso debut de Ole Gunnar Solksjaer ante Cardiff City por 5-1 tras la salida de Jose Mouricho. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester United vs. Huddersfield: horarios en el mundo

México 09:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

España 4:00 p.m.

La Premier League no para ni por fiestas ni por la nieve y este miércoles se juega el Manchester United vs. Huddersfield en el marco del denominado Boxing Day. Los 'Diablos Rojos' llegan a este partido en casa bastante motivados por el último triunfo con goleada ante Cardiff City que les permitió subir al sexto lugar del torneo ingles.

Pero el triunfo en Cardiff no fue uno más. Fue bastante especial porque Manchester United estrenó técnico con Ole Gunnar Solksjaer quien fue designado como interino y le cambió la cara al equipo que terminó con una goleada sin discusiones. Y así recibirá a los Terriers que vienen de cinco derrotas consecutivas y en zona de descenso.

Ganar será importante para Manchester United que, sobre el papel, presenta un fixture bastante favorable como para reinsertarse en la pelea por los puestos de Champions League. Todo debe empezar este miércoles en el Old Trafford.

Y como mandan los cánones del fútbol, equipo que gana no se toca, Ole Gunnar Solksjaer, ex jugador de Manchester United en la época dorada de Sir Alex Ferguson, mantendrá el equipo que viene de golear a Cardiff teniendo un tridente ofensivo bastante veloz con Lingard, Rashford y Martial.

Manchester United vs. Huddersfield: probables alineaciones

Manchester United : De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial



Huddersfield: Lossl; Jorgensen, Schindler, Kongolo; Durm, Bacuna, Billing, Lowe; Pritchard; Kachunga, Depoitre