Tan solo a los dos minutos y 30 segundos de iniciado el encuentro entre el Manchester United y Leicester City , Paul Pogba venció desde el punto penal al danés Schmeichel para abrir el telón de al Premier League 2018-19 en Old Trafford.



El cuadro de Mourinho salió con todas las 'armas' desde el primer minuto y no tardó en disparar su primera 'bala'. Alexis Sánchez se internó en el área y sacó un buen disparo, que pegó en la mano de Daniel Amartey. El juez del partido no dudó ni un instante y cobró la pena máxima.



Pogba, quien estuvo en boca de todos en el mercado de fichajes, se paró frente al balón y remató de derecha, arriba y a la mano izquierda de Schmeichel para abrir el marcador.



Manchester United inicia la campaña en medio de dudas y las quejas constantes de José Mourinho, a través de los medios de comunicación, por la pésima planificación de la pretemporada y las pocas contrataciones que han tenido los 'Red Devils'. No se ha usado mucho la billetera, de acuerdo al técnico portugués.



De hecho, en la previa de este encuentro, el técnico de Manchester United manifestó sentirse "decepcionado" porque el club no cumplió con dos pedidos: un defensor central de garantías y un mediocampista, para completar la plantilla para el 2018-19.