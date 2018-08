Manchester United vs. Leicester City se enfrentan (EN VIVO | E DIRECTO | ONLINE) por la jornada 1 de la nueva temporada de la Premier League en el mítico estadio de Old Trafford. El partido se disputará este viernes 10 de agosto desde las 14:00 horas (en territorio peruano) y será transmitido por la señal de ESPN 2, así como la de DirecTV. Si no puedes verlo televisado, mira el minuto a minuto que te traerá la web de Depor.com. Promete dar el juego.

Manchester United vs. Leicester City: horarios en el mundo

País Hora Canal Perú 2:00 p.m. ESPN y DirecTV Sports Colombia 2:00 p.m. ESPN y DirecTV Sports Argentina 4:00 p.m. ESPN y DirecTV Sports Chile 4:00 p.m. ESPN y DirecTV Sports México 2:00 p.m. Sky Sports Ecuador 2:00 p.m. ESPN y DirecTV Sports Nueva York ( USA ) 3:00 p.m. California ( USA ) 12:00 p.m. España 9.00 p.m. BeIN Sports

Manchester United iniciará la campaña en medio de dudas y las quejas constantes de José Mourinho, a través de los medios de comunicación, por la pésima planificación de la pretemporada y las pocas contrataciones que han tenido los 'Red Devils'. No se ha usado mucho la billetera, de acuerdo al técnico portugués.

De hecho, en la previa de este encuentro, el técnico de Manchester United manifestó sentirse "decepcionado" porque el club no cumplió con dos pedidos: un defensor central de garantías y un mediocampista, para completar la plantilla para el 2018-19.

Por si fuera poco, 'Mou' no podrá contar con jugadores claves para el debut en Premier League: Sergio Romero, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Diogo Dalot Ander Herrera y Nemanja Matic. Todos ausentes por lesión.



Paul Pogba, Ashley Young, Jesse Lingard y Marouane Fellaini llegaron tarde al club, después de sus participaciones en el Mundial. Todos ellos serán sometidos a evaluación. Anthony Martial es duda porque se perdió la última parte de la pretemporada y Mourinho sigue enfadado con el francés.

Por su lado, un renovado Leicester City (sin Riyad Mahrez) arrancará la Premier League con la intención de mejorar la campaña pasada, en la que no logró clasificar a un torneo europeo.

Jamie Vardy, Harry Maguire (jugaron en Rusia 2018) Jonny Evans, Nampalys Mendy y Demarai Gray están en la lista de convocados, pero la presencia de todos no es segura en el once titular de los 'Foxes'.

Manchester United vs. Leicester City: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Matteo Darmian, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Andreas Pereira; Juan Mata, Marcus Rashford, Alexis Sánchez.



Leicester City: Kasper Schmeichel, Ben Chilwell, Wes Morgan, Harry Maguire, Wilfred Ndidi, Vicente Iborra, Ricardo Pereira, James Maddison, Marc Albrighton, Jamie Vardy.