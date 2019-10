Centro de James y gol de Rashford: el 1-0 con el que estalla el Old Trafford en el United vs. Liverpool [VIDEO] A los 37 minutos del Manchester United vs. Liverpool, Marcus Rashford puso el 1-0 en el Old Trafford por la Premier League.

El gol de Rashford en el Manchester United-Liverpool. (Video: YouTube) El gol de Rashford en el Manchester United-Liverpool. (Video: YouTube)