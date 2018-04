Manchester United vs. West Bromwich se miden este domingo 15 de abril por la jornada 34 de la Premier League inglesa. El partido se jugará en el Estadio Old Trafford desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los' Diablos rojos', tienen, en el papel, un partido muy accesible ante un rival que prácticamente está jugando sus últimos partidos en la Primera División. Alexis Sánchez volverá a ser titular.

Los 'Diablos rojos' podría empezar a asegurarse el segundo lugar de la Premier League y sacarle, con un partido menos, cuatro puntos de ventaja a Liverpool. Y es que el título es más que remoto considerando la amplia ventaja de Manchester City, que quedó muy cerca de ser campeón tras ganar a Tottenham.

País Hora México 10:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Paraguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. España 5:00 p.m.

Con 71 puntos, Manchester United está a 16 unidades del Manchester United y se estaría clasificando a la próxima edición de la Champions League, el objetivo que persiguen desde que los 'Citizens' se despuntaron.

En los 'Red devils', la única baja seguirá siendo la del argentino Sergio Romero, lesionado con la Selección de Argentina en el amistoso ante España. Phil Jones, Marcos Rojo y Daley Blind están completamente recuperados y podrían ser considerados.

"La calidad, la experiencia, la plantilla, la estabilidad de los últimos años, para mí es una sorpresa encontrarlos en esa posición", señaló José Mourinho, entrenador de Manchester United, en la previa, sobre la situación de su rival.

La situación de West Bromwich es más que complicada y la oficialización de su descenso sería cuestión de algunas semanas. Por ahora, 'The Baggies' están en el último lugar, con apenas 21 puntos. Solo un milagro evitará un triste desenlace.

Manchester United vs. West Bromwich: alineaciones probables

Manchester United : De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Youbng, Matic, Pogba, Mata, Lingard, Sánchez y Lukaku.



West Bromwich: Foster, Dawson, Hegazi, Evans, Gibbs, Phillips, Livermore, Brunt, McClean, Rondón y Rodríguez