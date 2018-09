Manchester United y Wolverhampton chocan este sábado desde Old Trafford por la fecha 6 de la Premier League 2018-19. No te lo pierdas. Podrás disfrutar del vibrante encuentro a través de ESPN 2 a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana y mexicana) en toda América Latina. Partidazo.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Manchester United y Wolverhampton.



Manchester United vs. Wolverhampton: horarios en el mundo

PAÍS HORA Perú 9:00 a.m. México 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m.

Los 'Red devils' llegan al duelo ante Wolverhampton, del mexicano Raúl Jiménez, luego de un triunfo a domicilio frente a Watford, al que le cortaron su invicto y su racha de cuatro victorias consecutivas en la fecha anterior.

Motivados por la victoria a costa de Young Boys, en su estreno en la Champions League, Manchester United volverá a enfocar su atención en la liga local, en la que se ubica en el octavo puesto, con nueve puntos.

Previo al encuentro contra los 'Lobos', el entrenador de Manchester United, José Mourinho, habló en conferencia de prensa y destacó lo que viene haciendo su rival hasta el momento. Wolverhampton, por ahora, está en la novena casilla, con ocho unidades.

"Han hecho una gran adaptación a la Premier League, obteniendo los puntos y los desempeños. Yo diría que van a tener una temporada muy estable", dijo el portugués. Por otro lado, Mourinho resaltó la mejoría en el aspecto defensivo de su club. "El equipo está resolviendo mejor los problemas defensivos que antes", señaló.

Manchester United vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Manchester United : David De Gea, Antonio Valencia, Chris Smalling, Victor Lindelof, Ashley Young, Fred, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Jesse Lingard, Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.



Wolverhampton: Rui Patricio, Ryan Bennett, Conor Coady, Willy Boly, Matt Doherty, João Moutinho, Rúben Neves, Jonny Castro, Hélder Costa, Raúl Jiménez y Diogo Jota.