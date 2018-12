La fiebre por el videojuego ' Fortnite ' va en aumento en todos los ámbitos, incluso en los más insospechados que podrían estar afectando hasta la recuperación de un futbolista. ¿Cómo así? Resulta que desde Inglaterra aseguran que el alemán Mesut Özil aún no ha podido recuperarse de su lesión en la espalda por dedicarle más tiempo al popular juego.

Özil no juega un partido oficial desde el 5 de octubre. Fue por la Europa League ante el Qarabag (0-3) en el que jugó 25 minutos. Desde entonces Emery no ha podido contar con el mediocampista y la espera ya ha empezado a desesperar a los aficionados del Arsenal.



Según el medio 'Daily Star', la vuelta del alemán estaría retrasándose nada menos que por la adicción del jugador por el ' Fortnie', al que Özil le dedica una media de cinco horas al día, según la información que se puede obtener del portal 'Wasted on Fortnite', en el que se puede consultar el tiempo que cada usuario se pasa jugando.



Y hay más, pues desde Alemania completan esta información. El diario 'Bild' consultó a un médico especialista, que ha confirmado que esta adicción podría estar retrasando el regreso del jugador a los terrenos de juego, provocando que se agraven sus problemas de espalda.