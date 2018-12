Desempleado. Así se encuentra José Mourinho luego de ser despedido el pasado martes como entrenador del Manchester United. Su salida de Old Trafford era una cuestión de tiempo ya que sus ex dirigidos no levantaban cabeza en la Premier League (derrota 3-1 a manos del Liverpool en Anfield).

Un día después de su salida del Manchester United, José Mourinho se dejó ver por las calles de Inglaterra. Se lo vio muy relajado y un periodista local se le acercó a él para conocer sus impresiones respecto a su estado actual en el deporte rey.

"No (voy a hablar). Ya me conoces. ¿Puedes hacer una caminata en la mañana, ¿no? No tengo nada que decir. Si quieres andar conmigo vamos a Battersea (barrio de Londres), no es problema", tan solo dijo Mourinho al micrófono de SKY Sports.

De esa manera se mostró 'The Special One' luego que le mostraran la puerta de salida de Old Trafford. ¿Cuál será el futuro inmediato del ex Inter de Milán y Chelsea?

De José Mourinho también se habla en España ya que la prensa de ese país lo pone de vuelta en Real Madrid. El programa El Chiringuito reportó que el vestuario blanco no lo quiere, por ahora.