Manchester United no pelea por la Premier League en las primeras jornadas del torneo local, viene de empezar con Valencia por la Champions y el juego de los dirigidos por José Mourinho no convence a nadie. Ante esto, la dirigencia del elenco de Old Trafford ha tomado una dura medida: despedirá al entrenador este fin de semana.

Así lo apunta este sábado el diario Mirror. El medio británico apunta que aunque Manchester United le gane como local al Newcastle de Rafael Benítez, José Mourinho dejará de ser el estratega del primer equipo. "La situación no da para más", es lo que menciona.

Y es que Mourinho tiene varios conflictos que han agravado su momento en el United: conocidas son sus pullas con Paul Pogba y últimamente con Alexis Sánchez, a quien incluso dejó fuera de lista en un encuentro de la Premier. Asimismo, el rotativo inglés reporta que no lleva buena relación con el personal del club.

¿Quién tomaría el puesto 'Mou' ante su inminente salida de los 'Red Devils'? La prensa inglesa sostiene que Michael Carrick sería el encargado de manera temporal de tomar las riendas de la institución a nivel deportivo.

Como se recuerda, previo a su choque ante Newcastle, el United marcha en la décima posición de la Premier League con 10 puntos, a más de 15 unidades de los líderes Liverpool, Chelsea y el City.