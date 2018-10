El rumor de la posibilidad que Zinedine Zidane llegue al banquillo del Manchester United tras el tambaleo de José Mourinho en el puesto aumentaron este lunes aumentaban en Inglaterra; sin embargo, 'The Sun' publicó este lunes la información que esto no se daría, ¿la fuente? El propio francés.

El diario inglés publicó esta mañana que Zidane llamó a Mourinho para tranquilizarle y decirle que no está haciendo gestiones para quedarse con su puesto. El portugués sospecha que el club busca alternativas.

En conferencia de prensa, 'Mou' fue consultado por el llamado, su respuesta fue: “Pregúntale a tu compañero que es quien ha escrito la historia”, contestó a Mundo Deportivo.

Tras la insistencia del medio, el técnico recalcó entre sonrisas: “Ha metido un chip en mi teléfono para enterarse”

Nail Curtis, periodista de 'The Sun' explicó que son los representantes de Zidane quienes han hablado con el Manchester United para sondear la posiblidad que el francés aterrice en Old Trafford. Lo que evidencia que el cuadro inglés ya piensa en otro entrenador si Mourinho no genera un cambio de resultados en las próximas semanas.

Esta semana, Manchester United visita al Valencia por la segunda fecha de Champions League: “Siempre es una buena semana si llega la Champions. Todos quieren jugar esta competición y no todos pueden hacerlo”, explicó el técnico.