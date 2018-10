Se puso en el lugar de 'Mou', con lo difícil que eso pueda sonar. El técnico del Chelsea Maurizio Sarri , explicó el incidente que ocurrió en Stamford Bridge entre uno de sus asistentes y José Mourinho , tras el empate entre los 'Blues' y el Manchester United por la Premier Leagye. "Nos hemos equivocado", dijo el entrenador italiano.

Marco Ianni, integrante del 'staff' del cuerpo técnico del Chelsea, le celebró en la cara del entrenador luso el gol a los 98 minutos de Ross Barkley, que supuso el empate 2 a 2. A 'Mou', desde luego, no le gustó nada el gesto y salió de inmediato de su banquillo en a reclamarle el comportamiento. Aunque el incidente no pasó a mayores finalmente.



Ya en conferencia de prensa, Maurizio Sarri, como no podía ser de otra forma, fue consultado por lo ocurrido, y reconoció que la actitud de su asistente no fue la correcta, además, reveló qué conversó con su par del United.



"No sé qué ha pasado porque no he visto nada desde el campo. Pero después del partido he hablado con José (Mourinho) e inmediatamente he comprendido que nos hemos equivocado. Entonces he hablado con el miembro del mi equipo y le he llevado a hablar con Mourinho para pedirle perdón. Creo que el asunto está cerrado ya, pero hemos cometido un error. Estábamos en el lado malo de la situación", apuntó Sarri.