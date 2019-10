Manchester United sobre fichar a Neymar: si tienes tres brasileños, tienes una fiesta de samba

Se quería ir de París, llamó a cuatro jugadores del Real Madrid con la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu y también habló con el entorno del Barcelona para mudarse a Catalunya. Con el paso del tiempo, cuando estaba abierto el mercado de fichajes de verano, Neymar hizo todo lo posible para marcharse de Francia. No obstante, las pretensiones económicas de parte de los parisinos hicieron imposibles las negociaciones para la salida del futbolista.



En ese camino también se encontraba el Manchester United como un posible postor a la llegada de ‘Ney’ a Old Trafford. Siendo uno de los clubes más poderosos del mundo a nivel económico, los ‘Red Devils’ no tenían problemas para afrontar los 300 millones de euros que pedían desde Francia; sin embargo sí había un problema mayor: la conducta del seleccionado brasileño.



Neymar cumplió 100 partidos con camiseta de la selección de Brasil. (Foto: AFP) Neymar cumplió 100 partidos con camiseta de la selección de Brasil. (Foto: AFP)

¿Cuál es el problema con Neymar?

“Si tienen un brasileño, tienes un brasileño. Si tienes dos brasileños, tienes dos brasileños. Y si tienes tres, tienes una fiesta de samba”, comunicaron en la interna del United a raíz de la posible llegada de uno de los mejores jugadores del mundo a la Premier League.



Con Andreas Pereira y Fred era suficiente, pese a las cualidades futbolísticas de ‘Ney’ en la actualidad. El hecho de que sea alguien que siempre ande involucrado en fiestas, así como las altas expectativas que – siempre – tiene su padre, ficharlo era más un error que un acierto.



Pese al lugar en la tabla de posiciones en la Premier League , Manchester United no se arrepiente de no haber realizado tal operación, sobre todo cuando también para lesionándose.



Neymar pretende su salida de París, aunque – por el momento – ha indicado que se quedará en el club para pelear por el título de la Ligue 1 y la Champions League.



