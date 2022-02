Se especuló sobre un posible reencuentro con su entrenador del Borussia Dortmund, pero el propio estratega descartó que haya existido esa posibilidad en el mercado de fichajes de invierno. El director técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, negó que hubiera contactos para fichar a Ousmane Dembélé, en el FC Barcelona, en el reciente mercado de pases, a la espera de que se defina la situación del futbolista.

El alemán coincidió con Dembélé en el Borussia Dortmund en la temporada 2016/2017 y hubo informaciones que apuntaron a negociaciones de última hora entre Chelsea y Barcelona para incorporar al jugador francés, que termina contrato el próximo 30 de junio.

“Estoy contento porque fue un mercado de fichajes tranquilo”, dijo Tuchel este viernes en conferencia de prensa. “Pero no, no hablé con Dembélé, no contacté con él”, apuntó el director técnico germano.

La temporada de Dembélé con Tuchel como DT fue la más exitosa para él, con doble dígitos de goles y asistencias en todas las competiciones, además de levantar la Copa de Alemania con el conjunto amarillo, ser elegido mejor debutante de la Bundesliga, en el once ideal de la competición y como ‘Golden Boy’ del año.

Alves pidió tomarlo en cuenta

Por otro lado, el experimentado Dani Alves salió en defensa de su compañero y pidió a todos los azulgranas dejar de lado el ego. “Tenemos que ser más inteligentes que la situación y aprovechar que tenemos al jugador con nosotros”.

“Este tipo de cosas suceden en el fútbol, pero mientras siga en el Barça, tiene que defender la camiseta. Si se va al final de temporada, pues mira. Pero aún quedan cinco meses. Hay que aprovechar que está aquí”, añadió el brasileño en un claro mensaje a Xavi para otorgarle minutos.

Y remató con un ‘recado’ a Laporta: “Uno tiene que ser más inteligente que el ego. Hay que pensar con inteligencia y aprovechar que tenemos al jugador. Necesitamos unión de todo el vestuario”.





