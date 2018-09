Paul Pogba desea salir sí o sí del Manchester United , mientras se encuentra Mourinho en el camino. El volante de los ‘Diablos Rojos’ busca su venta de parte de los propietarios norteamericanos, quienes pensaron que la relación del francés y portugués iba a arreglarse durante los primeros partidos de la temporada. No ha sido así y la situación ha devenido en un peor camino al punto que ‘Mou’ le ha quitado el brazalete de capitán a Pogba.



Con la rabieta de Pogba, la decisión de Mourinho de no ubicarlo como capitán nunca más, el volante galo se habría reunido con su agente Mino Raiola para decirle que le encuentre equipo para el mercado de fichajes de verano. ¿El problema? El sueldo de 24 millones de euros que el volante del Manchester United tiene en la actualidad, con un salario de 12 millones netos a su caja de ahorros. ¿Algún club puede afrontar tal fichaje? Difícil.



El agente de Paul Pogba se ha acercado, incluso, al Barcelona , pero la entidad culé se encuentra en otras batallas más reales para su economía. No puede asumir ese coste salarial. Las relaciones con el también agente de Ibrahimovic han mejorado, pero ese cambio no da para una operación así. Las cosas han cambiado en la dirección deportiva del Barcelona, pero la economía mana en operaciones así.



Pogba firmó un notable Mundial de Rusia 2018 y en su cabeza estaba el no regresar a Old Trafford, pero la realidad fue otra y sigue en el United aunque como dijo hace días; "No se sabe por cuánto tiempo. Hoy sí, mañana no se puede decir dónde".



Lo cierto es que la tensión en el vestuario es tremenda alrededor de la figura de Mourinho. Los malos resultados, eliminación ante el Derby County en la Copa de la Liga, y algunas decisiones como quitarle el brazalete de capitán al francés han deteriorado aún más una relación imposible y que pasa por 114 millones de euros y 24 de sueldo.