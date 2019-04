Se tenía que decir y se dijo: las razones por las que Paul Pogba se iría del United rumbo al Real Madrid

Rodeado de guiños del Real Madrid , rumores de desamor con Solksjaer y unas que otras actuaciones en declive, el centrocampista del Manchester United , Paul Pogba , no afronta la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona con mucha serenidad. Sus dos penales contra el West Ham el sábado pasado apenas camuflan el periodo titubeante que atraviesa el campeón del mundo y reflejado en su actuación en ese mismo partido: solo 50 pases y 8 duelos perdidos.

Emergido del ostracismo de José Mourinho y liberado por fin por Ole Gunnar Solskjaer desde mediados de diciembre, Pogba anotó nueve goles y regaló siete asistencias en la Premier League y la copa inglesa hasta finales de febrero. Pero entre su asistencia contra el Crystal Palace el 27 de febrero y los dos penales anotados el sábado, Pogba desapareció de las estadísticas y del juego.



En este tiempo se terminó la luna de miel de los 'Red Devils' con Solksjaer, con el club tropezando en el campeonato local y dejando escapar puntos importantes en su carrera para acceder a la próxima edición de la Champions League.



Romance abierto con Zidane

Oliendo la ruptura, el Real Madrid aprovechó para retomar su cortejo al centrocampista francés que no deja a nadie indiferente en España. El Barcelona, en voz de su presidente Josep Maria Bartomeu, reconoció haberse interesado por Pogba en 2015 aunque finalmente desistió ante la oferta de 105 millones de euros enviada a la Juventus de Turín por el Manchester United.



Ahora son los envites madrileños los que consiguen los titulares e inquietan en Old Trafford. Después de que Pogba describiera a los blancos como "un club de ensueño", Zinedine Zidane reconoció que el interés era mutuo. "Me encanta el jugador, eso no es nuevo. Lo conozco personalmente, por eso hablo de él con naturalidad", dijo el DT que a principios de marzo volvió a ser fichado para el banquillo blanco.



Describiéndolo como un jugador "realmente diferente" y "capaz de hacerlo todo", Zidane le abrió claramente la puerta mientras se mostraba mucho más prudente públicamente con la estrella parisina Kylian Mbappé.



Las declaraciones hicieron las delicias de la prensa española y el domingo el diario madrileño As dedicó su portada a Pogba, asegurando que la actitud del campeón del mundo irritaba al Manchester United. "Detecta un cambio de actitud y de rendimiento del francés tras su guiño al Madrid", destacó.



El clima entre Pogba y Solskjaer en Manchester

Mientras la prensa inglesa habla de un enfriamiento de la relación entre Pogba y Solskjaer, el entrenador noruego tomó el toro por los cuernos y, aunque reconoció el interés blanco, insistió en la voluntad intacta del francés de seguir vestido de rojo. "Puede que haya una campaña, puede ser que sea la prensa, nunca se sabe qué hay, pero en mis charlas con Paul, siempre ha sido positivo", declaró el entrenador el fin de semana.



"No veo ningún cambio cuando hablo con él. Está concentrado en su rendimiento y es un jugador orgulloso. Siempre da lo mejor de sí mismo", insistió. El técnico alabó a su estrella, felicitándolo por su despliegue en la ida contra el Barça: "Tuvo su mejor rendimiento físico el miércoles. Nunca había corrido con la camiseta del United. Fue brillante. El esfuerzo y la actitud estuvieron allí".



La diferencia entre un Pogba que marcha o uno que se queda puede decantarse por la capacidad de los 'Red Devils' de clasificarse para la próxima edición de la Champions o, al menos, de brillar en esta. Un arma de doble filo, sin embargo, para los ingleses: si caen ante el Barça, Pogba puede tener más motivos de marcharse. Pero si lo eliminan, seguro que las acometidas del Real Madrid por él se multiplicarán por deshacerse de su gran rival.



