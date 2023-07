Pep Guardiola se ha caracterizado por ser un entrenador innovador y con constantes variaciones tácticas a lo largo de su trayectoria. Eso lo hizo en el FC Barcelona, Bayern Múnich y lo continúa haciendo cada temporada en el Manchester City. En ese sentido, Gabriel Jesús, exdirigido por el catalán y que ahora pertenece al Arsenal, reveló una anécdota en la que terminó llorando por una de sus impensadas decisiones.

Sucede que en la previa de un partido con el París Saint Germain, por la fase de grupos de la Champions League 2021-22, Pep decidió usar a Oleksandr Zinchenko como centrodelantero en lugar del brasileño. Lo curioso es que el ucraniano no juega en dicha posición, sino como lateral izquierdo.

Esta situación frustró a Gabriel Jesús y, según unas recientes declaraciones para el podcast Denilshow, no soportó haber quedado en el banquillo para tan importante compromiso. Esto además porque durante los entrenamientos de la semana habían ensayo con él de titular. Así pues, se dirigió hacia su dormitorio luego de escuchar a Pep y se puso a llorar.

“Llamé a mi madre, necesitaba hablar: ‘Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí’. Me volví loco”, sostuvo el atacante de los ‘Gunners’. A pesar de haber tenido que saborear esa situación injusta para él, no dijo nada más y al día siguiente se sentó en el banquillo de suplentes.

El fútbol, que siempre tiene esos giros inesperados, le tuvo una segunda oportunidad durante el encuentro. En vista de que el PSG había cercado su zona defensiva para evitar que el Manchester City llegara al gol, Pep sustituyó a Zinchenko por Gabriel Jesús. ¿Qué pasó? El exjugador del Palmeiras terminó marcando el gol de la victoria.





¿Cómo le va a Gabriel Jesús en el Arsenal?

Gabriel Jesús llegó al Arsenal proveniente del Manchester City, a través de una transacción que costó 52.2 millones de euros. Luego de un arranque frenético con una buena racha goleadora, una lesión durante la época mundialista lo dejó sin espacio en el equipo de Mikel Arteta y no logró consolidar una buena primera temporada en el Emirates. Así pues, disputó 33 partidos contabilizando todas las competición, en las que marcó 11 goles y sirvió 8 asistencias





