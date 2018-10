No son amigos, tampoco la relación es buena entre jefe y subordinado. Pogba luce como una estrella y Mourinho tampoco se queda atrás. El galo quiere mandar en el equipo, el técnico también quiere respete y sublevación de su dirigido. Manchester United no pasa por una serie de buenos resultados y todo hace indicar que la relación Pogba-Mourinho está muerta.



Primero fue un cruce de miradas, luego fue la de no capitán del francés en los ‘Red Devils’ y ahora sido el no saludo de Paul hacia ‘Mou’ en la última práctica, enfocada en la previa de la segunda jornada de la Champions League. Pogba no quiere saber nada de Mourinho y pareciera que el técnico tampoco de él. No queda de otra y solo tienen que seguir trabajando hasta que se abra el siguiente mercado de fichajes en el fútbol de Europa. Así son las cosas.



Manchester United enfrenta este martes al Valencia en condición de local con la presencia de Pogba en el mediocampo y Mourinho en el banquillo como técnico. ¿Habrá alguna disputa? Ante las cámaras, todo se ve bien; fuera de ella, todo estalla entre ambos. Del mismo modo, parece que la situación de ‘Mou’ con otros jugadores también parece hacerse tormentosa.



La directiva de Old Trafford creía que la relación de ambos iba a mejorar tras el Mundial de Rusia 2018. Todo fue para peor para el mal de la plantilla, los jugadores y los dirigentes.