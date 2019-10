¿Empieza a despedirse del United?: Solskjaer confirma que "Pogba estará fuera por un tiempo"

El centrocampista del Manchester United Paul Pogba sería baja hasta diciembre por una lesión de tobillo, reconoció el propio entrenador de los 'Diablos Rojos', Ole Gunnar Solskjaer.



El internacional francés no juega con el United desde fines de septiembre.



" No creo que veamos a Paul antes de diciembre. Estará fuera por un tiempo", sostuvo Solskjaer a periodistas tras la victoria de su equipo 3-1 sobre Norwich City el domingo. "Necesita tiempo para recuperarse totalmente (...) No soy médico, pero es una lesión que necesita tiempo".



De acuerdo a los comentarios del DT, Pogba se perderá al menos cuatro partidos de su equipo. El United tiene otros lesionados, como Luke Shaw, Eric Bailly, Diogo Dalot y Nemanja Matic.



Juventus insistirá por él

De acuerdo a ‘Tuttosport’ de Italia, Paul Pogba y Kylian Mbappé se encuentran en los planes de la ‘Vecchia Signora’ en un mediano plazo. La institución blanca y negra piensa en un futuro en donde Cristiano Ronaldo se hace cada vez más veterano y se necesita de los mejores jugadores del planeta para mantener al equipo en lo más alto de Italia y el ‘Viejo Continente’.

