El entrenador del Chelsea , Antonio Conte , afirmó este miércoles, tras la dura derrota por 0-3 ante el Bournetmouth, que acabar en posiciones de Champions League sería "un éxito".



"Si conseguimos una plaza en la Champions League será un éxito de temporada, podemos no ser realistas y decir que ganar la liga es posible, pero hay que mirar la realidad", expresó el italiano en rueda de prensa.



Tras el traspié ante el Bournemouth, el Chelsea se sitúa cuarto en la clasificación a 18 puntos del Manchester City, líder indiscutible de la Premier League.



Conte calificó la derrota en Stamford Bridge como un golpe "duro", por "un montón de razones", aunque no quiso entrar en excusas y subrayó que hay que "pasar página" y pensar en el próximo partido.



"Los jugadores intentaron lo mejor, honestamente. Su intensidad fue buena, aunque, pese a eso, perdimos el partido. Ha sido una derrota difícil, pero el fútbol no es algo mecánico, no se puede estudiar y saber lo que va a pasar exactamente", sopesó.



Respecto al percance de Andreas Christensen, que se tuvo que retirar en la primera parte, el preparador italiano señaló que cree que tiene una lesión en el tendón de la corva, aunque aseguró que habrá que esperar a los exámenes médicos de los próximos días para conocer el alcance. EFE