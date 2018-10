Un hecho fatídico para el fútbol. El helicóptero se precipitó en el parking del propio estadio del Leicester City , escena que vio en directo el portero Kasper Schmeichel. De acuerdo al diario ‘The Mirror’, el portero estaba saliendo del campo cuando escuchó las sirenas y fue a ver qué había ocurrido. Al llegar y ver la escena con el helicóptero del dueño del club en llamas, incluso se echó las manos a la cara y no pudo contener las lágrimas. Terrible todo.



Según la policía de Leicestershire, el helicóptero "se estrelló en un aparcamiento cercano al estadio poco después de las 20H30" (19H30 GMT) el sábado.



Cuando asiste a un partido del Leicester en casa, el empresario Srivaddhanaprabha, quien aportó millones de libras al club, a veces sale del estadio en helicóptero, que despega del terreno.



No obstante, la identidad del piloto y de los pasajeros a bordo aún no fueron confirmadas. Tampoco se sabe si alguien resultó herido.



El exfutbolista del Leicester, Gary Lineker, declaró en Twitter que había "oído que el helicóptero del propietario del Leicester City se había estrellado en el aparcamiento del club". Después habló de "terrible tragedia", y declaró que tenía el "corazón roto".