Jürgen Klopp, técnico del Liverpool , salió en defensa de su delantero Mohamed Salah al asegurar que "está en forma" y que es normal que pase un época en la que no marque goles.



El apoyo de Klopp surge a raíz del mal estado de forma del egipcio, que no marca desde el 25 de agosto ante el Brighton & Hove Albion, y que además estuvo a punto de costarle la victoria al Liverpool ante el Paris Saint Germain, al regalarle un balón a Julian Draxler que acabó con el gol del empate de Kylian Mbappé.



"Salah está preparado para trabajar para el equipo y es una situación normal que haya momentos en los que no marque. Ha tenido situaciones defensivas fantásticas en los últimos partidos. Estás en buena forma y definir a portería es algo que no se puede dar por sentado. Se está tomando su tiempo como ya hizo la temporada pasada", explicó el preparador.



Firmino apunta a titular en Liverpool

Klopp, que contra el Southampton cumplirá su partido 600 como técnico, confirmó que Roberto Firmino está preparado para jugar, aunque no dio pistas sobre su alineación para el sábado.



El brasileño empezó desde el banquillo el partido ante el PSG debido a una abrasión en el ojo sufrida en el encuentro de la jornada pasada ante el Tottenham, cuando Jan Vertonghen le metió un dedo en el ojo de manera accidental.



Debido a este incidente, se ha entrenado estos días con unas gafas de protección parecidas a las que llevaba en su día el holandés Edgar Davids.



Sobre si quitará a Daniel Sturridge para dar entrada a Firmino, Klopp afirmó que ambos pueden jugar juntos y que, tras el buen partido del inglés ante el cuadro francés, "muchas oportunidades" llegarán en el futuro para él.



Fuente: EFE