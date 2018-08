A pesar de que solo van dos fechas de la temporada 2018/19 de la Premier League , Mauricio Pochettino ya tiene un dolor de cabeza con el Tottenham. Y es que uno de los referentes exigió ser titular indiscutible con el equipo.

Se trata de Toby Alderweireld, defensa belga que viene de disputar el Mundial Rusia 2018. Su destaca participación con los 'Diablos Rojos' hizo que el jugador exija estar siempre en el campo de; sin embargo, Mauricio Pochettino tuvo una dura respuesta.

"Soy el entrenador del Tottenham Hotspur porque el Consejo de Administración cree en mis decisiones. El caso Alderweireld es una pérdida de tiempo. Cuando un jugador firma un contrato es para estar a disposición del técnico y para merecer su puesto", señaló el argentino.



"De acuerdo a los entrenamientos diarios, el entrenador decide. Los jugadores que no juegan deben esperar, al menos hasta mi despido. Nadie me hará chantaje y el club no me presionará", agrego´.

Cabe señalar que Alderweireld, en dos fechas de Premier League, lleva 90 minutos de juego. El belga fue titular en el último triunfo ante Fulham por 3-1.