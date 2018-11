Si bien es cierto, Alexis Sánchez no ha vivido una de sus mejores temporadas, pero sigue siendo clave en el esquema de José Mourinho, quien tuvo que dar la dolorosa noticia que el chileno sufre una "lesión muscular agresiva" y que estará "una largo período" fuera de los terrenos de juego.



El delantero chileno de 29 años se lesionó en el muslo este jueves en el entrenamiento de los 'Diablos Rojos' y, en principio, se puso en duda su participación este domingo en el encuentro ante el Southampton.



No obstante, Mourinho subrayó este viernes que no es una lesión de poca importancia y que el chileno podría estar un tiempo fuera del equipo.



"No hay escáneres aún, pero el jugador tiene experiencia en esto y sabe qué lesión es. Además, en base a mi experiencia, por el grito de dolor y por la manera en la que la lesión pasó, sé que va a estar fuera un largo tiempo", aseguró el luso.



"No es una pequeña lesión muscular que en una semana o en diez días deje al jugador preparado. Para mí y también para Alexis, la sensación antes de las pruebas es que el grado es diferente al problema que sufrió Lindelof, y el de Lindelof no fue un problema fácil. Así que creo que Alexis tiene lo que se suele llamar una lesión muscular agresiva, pormenorizó.



Alexis no ha gozado de continuidad esta temporada y no estuvo incluido en el equipo que logró la clasificación a los octavos de final de la Champions League el pasado miércoles ante el Young Boys.