Vivió un verdadero calvario. El jugador ghanés de 26 años, Emmanuel Frimpong, reveló en una extensa entrevista con 'The Telegraph' los malos momentos que vivió cuando subió al primer equipo del Arsenal en el 2011, y señaló como culpable al francés Samir Nasri , para quien tuvo duros calificativos: "Es un idiota".

"Siempre me atacaba. Cuando fallaba un pase en el entrenamiento iba a por mí. Incluso me decía más de una vez: 'Podría comprarte, si quiero. Para ser honesto, podría hacerlo en ese momento, pero no quiero', me decía", reveló el hoy futbolista del Ermis Aradippou de Chipre.



Incluso contó la vez que se fue expulsado, en uno de sus primeros partidos con el Arsenal, y cómo ya en vestuarios, Nasri lo atacó.



"Cuando terminó el partido, estábamos en el vestuario esperando que Wenger viniera realmente enfadado. Pero llegó muy tranquilo. Sin embargo, por alguna razón Nasri entró y me empezó a gritar: "Perdimos el partido por tu culpa". Yo era un chico muy joven, realmente no sabía lo que estaba haciendo, y me quedé devastado. Sentí que había decepcionado a todos, me culpé", relató.

Luego ya, el francés Frimpongse marchó al Manchester City y desde luego, se cruzaron en un encuentro. Frimpong recordó el encontronazo que tuvieron y que casi se van a las manos.



"La gente nunca supo por qué ocurrió (la pelea), no me gusta nada este chico. Y la razón de por qué no me gusta es porque es un idiota. Claro y simple. Nunca podré tener respeto por él", concluyó.