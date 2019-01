Vuelve a 'nacer': Samir Nasri fichó por el West Ham United tras cumplir sanción de dopaje

El exseleccionado francés Samir Nasri concretó su esperado arribo al club West Ham Unite d de la Premier League en un acuerdo hasta finales de la temporada tras haber cumplido una suspensión por dopaje.



Los Hammers anunciaron la contratación del mediocampista de 31 años, que estará disponible para ingresar a la cancha a partir del martes después de una sanción de 18 meses por haberse sometido a un tratamiento intravenoso en una clínica de Los Ángeles, una violación a las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje.



Nasri no integraba un equipo desde que dejó al turco Antalyaspor en enero y anteriormente jugó en la Premier con el Arsenal y el Manchester City _en este último bajo las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, actual técnico del West Ham.



Ha estado entrenando con el West Ham y existe una opción de extender su estadía con el club más allá del final de la temporada.



"Me siento muy contento por darle la bienvenida a Samir al West Ham United", declaró Pellegrini en un comunicado publicado en el portal oficial del equipo."Es un jugador que obviamente conozco muy bien de nuestro tiempo juntos en Manchester City y me alegra trabajar con él de nuevo".



Nasri ha ganado dos veces la Liga Premier, con el City en 2011-12 y 2013-14, la última de ellas con Pellegrini como timonel.



"Volver a la liga más competitiva del mundo con un equipo lleno de ambición y con un técnico al que conozco, es el mejor trabajo del mundo y estoy realmente emocionado al respecto", dijo Nasri.



