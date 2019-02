Tras el 'hat-trick' de Agüero: el 'Top Ten' de los goleadores históricos de la Premier League [FOTOS]

Sergio Agüero no para. Con tres goles iluminó a un Manchester City que no tuvo piedad del Chelsea , al que endosó un humillante 6-0 que pudo ser más abultado, pues el marcador ya lucía el 4-0 en el minuto 25. El argentino, con 17 tantos en la presente Premier , los mismos que el egipcio Mohamed Salah.



Pero esos tres goles le permitieron al argentino no solo lidera la actual clasificación de goleadores, sino también le alcanzaron para algunos otros registros importantes.



El primero, el 'Kun' ya es el máximo goleador del City en la Premier con 160 tantos, superando así a Brook, con 158 goles, marca que logró nada menos que en el año 1940.



Además, Agüero igualó al mítico Alan Shearer como el jugador con más 'tripletes'. El 'Kun' ya posee 11 'hat-tricks', con tiempo aún por delante para dejar atrás la marca de la leyenda del Newcastle.



Y, finalmente, sus tres goles le permiten a Sergio Agüero aumentar su registro goleador a lo largo de la historia de la Premier League. Por ahora es octavo con 160 dianas, pero ya está a tres del séptimo lugar.



Repasa, a continuación, el 'Top Ten' de los goleadores históricos del torneo inglés.