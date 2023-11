Tottenham vs. Chelsea se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra. El choque será este lunes 6 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en la ciudad de Londres. Este cotejo se torna clave para los locales perdieron el liderato a manos de Manchester City, pero una victoria los hará volver a la cima. Los ‘Blues’ pasan una realidad complicada y, de conseguir los tres puntos, llegarían a la mitad de la tabla de posiciones. El duelo podrá ser visto a través de la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.





Tottenham vs. Chelsea: probables alineaciones

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies; Pape Matar Sarr, Pierre-Emile Hojbjerg; Dejan Kulusevski, James Maddison, Richarlison; Heung-min Son. Chelsea: Robert Sánchez; Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, Marc Cucurella; Conor Gallagher, Moisés Caicedo; Enzo Fernández, Cole Palmer, Raheem Sterling; Nico Jackson.