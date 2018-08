Yerry Mina , defensor central del Barcelona , es uno de los jugadores de la plantilla culé cuyo futuro no está definido. Su continuidad en el club no está nada clara y, después de su buena actuación en el Mundial de Rusia 2018, su cotización de mercado ha subido como la espuma, una situación que abre la posibilidad de una buena venta.



Uno de los equipos que más interés había mostrado en la incorporación de Yerry Mina es el Manchester United , pero parece que las negociaciones entre el defensa colombiano y el conjunto de Old Trafford se han roto. El diario ‘The Sun’ apunta que el factor que ha acabado por dilapidar el traspaso han sido las altas demandas económicas de su representante Felipe Russo, el intermediario del tío de Yerry Mina, unas condiciones que los ingleses no estaban dispuestos a aceptar.



Ante este nuevo escenario, tal y como señala el ‘Daily Mirror’, el Manchester United habría acelerado la operación del fichaje del belga Toby Alderweireld, futbolista del Tottenham. La citada información señala que el trato podría cerrarse en los próximos días y que los ‘diablos rojos’ pagarían unos 60 millones de libras (unos 67 millones de euros) por el defensa internacional.



Con el Manchester United como opción más lejana, Yerry Mina todavía tiene propuestas interesantes del Everton y del Olympique de Lyon, que estarían dispuestos a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 30 millones de euros para fichar al colombiano.