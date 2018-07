Yerry Mina quiere jugar en la próxima temporada. Solo espera eso luego que en la pasada campaña cuando llegó al Barcelona procedente del Palmeiras la pasó más en la banca que en el Estadio Camp Nou. Es más, hasta no fue convocado en algunos duelos por Ernesto Valverde y al ver esta situación, Manchester United tiene la intención que sea parte de su plantilla 2018-19.

Así lo apuntó la prensa inglesa hace unos días y este lunes el diario catalán Mundo Deportivo avanza sobre la situación del Manchester United y el colombiano Yerry Mina. La dirigencia de José Mourinho le ha dicho que le dé algunos días más para concretar su traspaso.

Y es que el United tiene como primera alternativa para su defensa al lateral Harry Maguire, quien también puede desempeñarse al medio de la zaga, actualmente en Leicester City y quien fue uno de los mejores de la Selección de Inglaterra en el Mundial Rusia 2018. Si no se llega a dar su pase desde el cuadro azul, recién ahí los 'Red Devils' irán con todo por Mina. Preparan una oferta de 40 millones de euros al 'Barza'.

El citado medio sostiene que el zaguero inglés no presionará a su actual para abandonarlo, por lo que en Old Trafford hay duda respecto a si llegará o no. Ya conversaron con el entorno del jugador colombiano para darles a conocer esta situación.

De no llegar a un acuerdo, el sudamericano pasaría al Everton, otro cuadro de la Premier League. En Inglaterra mencionan que las cosas entre la directiva de los 'toffees' y del elenco de Mourinho están bien avanzadas. Lo quieren sí o sí para la campaña 2018-19.

Por el momento, Yerry Mina no ha sido tomado en cuenta por Valverde de cara a la serie de amistosos del Barcelona en Estados Unidos por la International Champions Cup 2018. Este martes jugará ante la Roma de Italia, para luego medir fuerzas contra AC Milan previo a su duelo con Sevilla por la Supercopa de España.