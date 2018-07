Es enemigo de las redes sociales. Jürgen Klopp no tiene canales oficiales en YouTube , Facebook, Twitter o Instagram, solo utiliza los del Liverpool, cuando es necesario, pero en general prefiere no tener contacto con los hinchas a través de ese sistema.

No odia las redes sociales, pero le gusta más el contacto directo. Klopp tiene hinchas y detractores, pero nadie negará que su extraña simpatía es uno de sus rasgos más sobresalientes.

¿Por qué no usa las redes? El DT alemán lo explicó en una entrevista con ESPN: "Creo que la decisión más importante que tomé en mi vida fue la de no usar redes sociales. Pueden escribir lo que quieran y yo nunca lo vería porque no lo leo, nunca creí que es correcto escuchar a gente que no te muestra su cara".

Sin embargo, fue más allá y tocó el tema de Loris Karius y las ácidas críticas que recibe de los hinchas.

"Si quieres decirme que no estás de acuerdo conmigo, dímelo ahora, pero no te vayas y lo escribas en tu 'smartphone'. Obviamente, cuando escriben desde sus habitaciones no les importa la persona. No solo es con Karius, sino con cualquiera".

Para culminar su idea, Jürgen Klopp dijo que espera algún que las personas puedan hablarse de manera directa y no a través de mensajes.

"Diría que es buena idea que durante la vida no nos metamos en estas cosas. Quizá esto no suceda pronto, pero en algún momento podamos empezar a hablar cara a cara de nuevo", cerró.