Hace algunas semanas, algunas indirectas de parte de Antonio Conte y José Mourinho , a través de los micrófonos de los medios deportivos, tuvo como desenlace el inicio de una mala relación. Discrepan, está claro. Y a raíz de este tema, un reportero italiano no tuvo "mejor" idea que hacer una broma, según un video publicado en YouTube.

En plena conferencia de prensa de Antonio Conte , entrenador de Chelsea, el reportero se acercó a la mesa donde declaraba el técnico para entregare un especial regalo. Como se ve en YouTube , se trataba de una camiseta de Manchester United con el nombre de Conte y con una supuesta firma de José Mourinho.

La acción del reportero no causó el resultado esperado. Y es que de acuerdo a las imágenes de YouTube , a Antonio Conte no le hizo nada de gracia y demostró su incomodidad y escepticismo con un gesto en su rostro. No lo inmutó ni el "este es un regalo para ti... de Mourinho", que dijo el reportero.

La mutua antipatía entre José Mourinho y Antonio Conte es más que evidente. Los técnicos del Manchester United y Chelsea, respectivamente, han llevado sus conflictos de los terrenos de juego hasta las salas de prensa. Hace unas semanas, el DT italiano sostuvo que su par portugués tendría "demencia senil" ya que este no recuerdo cuando vivía intensamente los partidos al ras de campo.



Tras estas palabras, el míster de los 'Red Devils' no se quedó tranquilo y respondió fiel a su estilo. Si bien es cierto que las palabras de su colega fueron más que polémicas, la respuesta brindada por José Mourinho , ex Real Madrid e Inter de Milán, ha dejado sorprendido a propios y extraños en Inglaterra.



"La verdad que no necesito que el entrenador del Chelsea diga que cometí errores en el pasado y que los cometeré en el futuro. Sin embargo de lo que nunca me podrán acusar es de haber amañado partidos", sostuvo José Mourinho sobre Conte tras la victoria de su equipo frente al Derby County por la ronda de 32avos de final de la FA Cup.