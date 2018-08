Parece que aventura en Turín llegó a su final. Gonzalo Higuaín seguirá su carrera en el AC Milan en busca de volver a llevar al título al cuadro ‘rossonero’. Después de que las negociaciones estuvieran en ‘stand by’ por algunas condiciones que pedía el delantero argentino en su contrato, las partes ( AC Milan y Juventus ) llegaron a un acuerdo total para que la transferencia se haga en forma de préstamo por una temporada.



Solamente resta la firma para el acuerdo que ya existe de palabra y cuyas cifras oficiales no trascendieron en Italia. La Gazzetta dello Sport confirmó que el ‘Pipita’ dejará la Juventus para ir a Milán. Todo estaría definido y se anunciaría la contratación en las próximas horas.



Por su parte, Bonucci, ex jugador de la ‘Vecchia Signora del Calcio’ que pertenece en la actualidad en el Milan, volverá al equipo de Turín como parte de pago por el atacante de la Selección Argentina.



En las últimas horas la operación por el delantero argentino se había frenado por unas pequeñas diferencias, más que nada en el salario que pretendía el jugador. Finalmente, las asperezas fueron limadas e Higuaín llegará al Milan. Ya no falta nada para el fichaje.