Todo parece consumado luego de que el AC Milan no consiga un lugar en la próxima Champions League. Pese a las millonarias inversiones, el cuadro rossonero marcha en la sexta ubicación de la liga italiana a cinco puntos del cuarto, el Inter de Milán de Mauro Icardi. Así como el delantero argentino, el portero italiano también tendría decidido marcharse de su club si es que no hay competencias europeas que frenen su evolución como futbolista.



Gianluigi Donnarumma no seguiría en Milan, luego de las declaraciones de su representante, Mino Raiola. El agente señaló que quisiera ver a Pep Reina como arquero rossonero para la próxima temporada, en lugar de su representado. De este modo, el golero italiano tendría las horas contadas en un principio de acuerdo entre el club y el italiano de 19 años.



El problema, sin embargo, sería el precio. Hay discrepancias en este tema, especialmente cuando se comenta que hay muchos interesados. Desde el Real Madrid hasta la Juventus.



Gianluigi Donnarumma se encuentra en boca de todos cada vez que se acerca la apertura de un mercado de fichajes. El portero de 19 años parece no durar mucho tiempo más en el AC Milan , por lo que el club rojinegro toma precauciones y aseguró un primer acuerdo con un nuevo guardameta.



El español Pepe Reina , cuyo contrato con el Nápoles expira el próximo 30 de junio, ha llegado a un principio de acuerdo con el Milan, según informa este domingo el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".



Reina, de 35 años, puede marcharse gratis a cualquier equipo en la próxima temporada y el Milan pretende incorporar al meta madrileño para solventar la posible salida de su actual portero titular, Donnarumma, explica el periódico.