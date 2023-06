Dos campeones del mundo se van de la Juventus. Este lunes, el argentino Leandro Paredes se despidió de la ‘Vecchia Signora’ con una publicación en sus redes sociales. El jugador regresará al PSG para definir su futuro, que lo más seguro es que sea lejos de la capital francesa. Ángel Di María también se irá de la ‘Juve’ en busca de una nueva aventura en su carrera. El ‘Fideo’ quedará como agente libre para este mercado de pases.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el centrocampista de 28 años confirmó su salida del club más ganador de Turín. “Ha sido un año muy difícil y duele no poder conseguir los objetivos que teníamos, pero me llevo un grupo de jugadores y personas increíbles. Solo quería agradecer a la afición que siempre me ha apoyado, pero sobre todo a cada uno de mis compañeros”, sostuvo.

En los últimos meses, el argentino y el club empeoraron su relación. En abril se conoció una discusión del futbolista con el entrenador Massimiliano Allegri, a quien cuestionó el poco tiempo que estuvo en cancha en el segundo tramo de la temporada. Recordemos que tras la cesión del PSG, la Juventus no ha ejercido su derecho a compra.

Mientras que el exjugador del Real Madrid tampoco se quedará en la ‘Juve’ por los malos resultados en la campaña: quedaron sétimos en la Serie A (clasificaron a la Conference League) y fueron eliminados de la Europa League ante el Sevilla. Según los medios internacionales, Borussia Dortmund enviará una oferta al atacante. Se espera que más clubes se unan a la disputa pronto.

Paredes se despidió de la Juventus en sus redes sociales. (Foto: Captura de Instagram)

Juventus: ganó pero no le alcanzó

En la última jornada de la Serie A, el equipo de Massimiliano Allegri venció 1-0 a Udinese con anotación de Federico Chiesa, pero no le alcanzó para clasificar a la Europa League. La ‘Juve’ quedó en el sétimo lugar y disputará la competición menor, Conferencia League.

Curiosamente, uno de los responsables de este desenlace para la ‘Vecchia Signora’ fue su exdelantero, Paulo Dybala, quien anotó en el triunfo agónico de la Roma ante el Spezia y le dio a su club el pase a la Europa League. La ‘Juve’ necesita mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada. Ya están planeando los fichajes que realizarán en el mercado.





