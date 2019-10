La sinceridad de Lautaro: las opciones de llegar a Barcelona, la relación con Messi y la salida de Icardi

Argentina tiene un nuevo '9'. Lautaro Martínez demuestra de a pocos que puede ser el atacante que tanto necesitaba la Albiceleste. Es potente, técnico, pero sobretodo, anota goles, algo que hizo falta en las tres finales consecutivas que disputaron (dos Copa América y un Mundial) y no pudieron levantar trofeo alguno.

El 'Toro' vive un gran momento en el Inter de Milán , en el último partido de Champions League ante Barcelona, fue uno de los mejores del equipo de Antonio Conte. Anotó a los pocos minutos de juego y luego estuvo cerca de poner el segundo si no era de Ter Stegen. Llenó los ojos a muchos en el Camp Nou.

En el encuentro por la segunda fecha del torneo europeo, Lautaro enfrentó a Lionel Messi, por lo que al final del encuentro no dudó en pedirle su camiseta. Explicó cómo se sintió en una conversación con Sky Sports.

"Aprendimos mucho del partido contra Barcelona, sabemos que tenemos que dar algo más debido a la fuerza del adversario. No fuimos capaces de lograr la victoria por errores nuestros pero buscaremos corregirlos y mejorar junto al entrenador", explicó.

Lautaro Martínez perdió 2-1 con Inter ante Barcelona. (Getty) Lautaro Martínez perdió 2-1 con Inter ante Barcelona. (Getty)

Incluso, 'Lio' le entregó su camiseta: "Se la pedí antes del partido y al final me la vino a dar a mí. En la Selección nació una buena relación de amistad entre nosotros. Es una referencia para nosotros, es importante desde el aspecto humano para el grupo. Ser parte de Argentina es un honor" ,

Rumores indicaban que Barcelona cree que el atacante puede ser el próximo reemplazante de Luis Suárez. : "¿Si me veo en el futuro con él en el Barsa? Yo pienso en jugar en el Inter, en la Selección cuando puedo jugar con él es un sueño para mí. Lo admiro desde que soy chico, pero mi cabeza y mis objetivos son con el Inter".

"El año pasado fue un año de adaptación. Esperaba jugar un poco más pero por varias razones no fue así. Este año rápidamente me sentí bien, empezando por la Selección y eso fue fundamental porque me dio confianza para poder seguir jugando con esta intensidad y continuidad. Esperemos que lleguen los goles en el Inter pero los más importante es trabajar para el equipo", agregó.

Mauro Icardi, compañero en Argentina y con quien vivió en Milán, decidió partir al PSG por la falta de minutos en el equipo rossonero. Lautaro agregó: "Fue un problema que él tuvo con el club. Tenía ganas de jugar y por eso estoy contento por él, en las últimas semanas hablamos como hablo con otros compañeros. Somos amigos, me ha ayudado mucho cuando llegué al Inter",

¿Un nuevo fichaje en Barcelona?

Se trata de Dani Olmo. Según explica el diario español en su versión web Don Balón, el jugador de 21 años y que actualmente radica en el Dinamo Zagreb, tendría el aval de los referentes del Barza, sobre todo del astro argentino, pues es un jugador que estuvo durante siete años en las menores y conoce la 'ideología Barcelona'.



Dani Olmo llegó en el 2007 a La Masía con tan solo nueve años procedente del Espanyol. Estuvo cerca de siete años hasta que decidió dar el salto a Croacia en agosto del 2014: con tan solo 16 años fichó por el Dinamo Zagreb y comenzó a construir su carrera.



