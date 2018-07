Cristiano Ronaldo tiene el ego tan grande como el sueldo que empezará a ganar en la Juventus. Lo ha demostrado en cientos de entrevistas y en su última publicación en Instagram habría vuelto a caer en el narcisismo, aunque esta vez con un mensaje oculto para Lionel Messi.



Tal como se ve en dicha red social, el crack de la Juventus publicó una foto en la que aparece observando sus zapatillas y al fondo, casi imperceptible, una camiseta con la palabra "GOAT", precisamente el nuevo apodo que lleva Lionel Messi y es viral.

Aunque esta palabra significa "cabra" en inglés, también es el acrónimo de Greatest of all time (El mejor de todos los tiempos). Para muchos, se trata de un mensaje oculto de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi que pocos han podido notar.



No sería la primera vez que Cristiano Ronaldo le envía un mensaje oculto a Messi con respecto a este tema. Durante el Mundial Rusia 2018, el portugués celebró un gol tocándose el mentón como si tuviese la barba de una cabra.