Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol a inicio de temporada al decidir firmar por Juventus y dejar el Real Madrid tras nueve largos años. Con esto, puso fin al duelo con Lionel Messi en España para ver quién era el mejor.

En conversación con "La Gazzetta dello Sport" y "Corriere dello Sports", Cristiano habló de su relación con el '10' del Barcelona, dejando claro que no lo necesita para tener nuevos desafíos en su carrera.

"No (echar de menos a Messi)... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz".

Juventus es el cuarto club en la carrera de Ronaldo luego de debutar en el Sporting Lisboa, jugar en Manchester United y aterrizar en Real Madrid, mientras que Messi debutó en Barcelona y parece estar cada vez más cerca de terminar su carrera en Cataluña.

Cristiano Ronaldo es el goleador de Juventus en la Serie A con diez goles en quince partidos. El dubitativo inicio de temporada fue dejado de lado y partido a partido demuestra que es capaz de superarse en Italia.