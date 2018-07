La llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus ha revolucionado el mercado de fichajes en el fútbol italiano. No solo sus nuevos compañeros le han dado la bienvenida a través de las redes sociales, sino que AS Roma , uno de los rivales históricos del club turinés también se pronunció.

Y lo hizo con una desafiante publicación en la cuenta de Twitter. "El rey de Roma y G.O.A.T.", posteó a modo de descripción de una foto en la que aparecen Francesco Totti y Lionel Messi en el marco de una partido de Champions League entre el elenco romano y el Barcelona.

La publicación de AS Roma tras el fichaje de Cristiano Ronaldo. (Captura Twitter)

Lo particular de la publicación es el significado de las siglas G.O.A.T. (Greatest of all times, en inglés; y en español "el mejor de todos los tiempos") Si bien no hay referencia explícita sobre Cristiano Ronaldo ni Juventus , se desprende que se hizo debido a la rivalidad entre Lionel Messi y el crack portugués.

Tiene 33 años, 5 Balones de Oro y acaba de conseguir su quinto título de la Champions League: la superestrella Cristiano Ronaldo sacudió el planeta fútbol este martes al fichar por la Juventus de Turín por su deseo de empezar "un nuevo ciclo" en Italia.



"He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío, esté donde esté", señaló el astro portugués en una carta publicada en la página de internet del Real Madrid.