AC Milan ya no es es club que meta miedo en el Viejo Continente. Sus últimas temporadas han sido para el olvido y en la presente no juega, por ejemplo, la Champions League (quedó fuera de pelea también en la Europa League). Su presente no es nada bueno tampoco en la Serie A - sexto lugar - y por ello en el mercado de fichajes de enero buscará llevarse a un tremendo jugador español.

Y es que el diario español AS apunta que Cesc Fábregas podría dejar la tienda del Chelsea en la ventana de traspasos que se viene para tomar rumbo al AC Milan. Todo se debe al protagonista que ha perdido de la mano del técnico Massimiliano Allegri.

El papel de Fábregas ha bajado esta temporada debido a la incursión de otros jugadores como Mateo Kovacic (ex Real Madrid) y Jorginho, quien llegó de la mano de Sarri procedente del Napoli. N'Golo Kanté es inamovible del 11 titular 'blue'.

No obstante, los 'rossoneros' no son los únicos que pretenden llevarse al campeón del Mundial Sudáfrica 2010. PSG (ante la marcha de Adrien Rabiot), Atlético de Madrid y AS Mónaco lo tienen en la mira.

En lo que va de la temporada 2018-19 de la Premier League, Cesc Fábregas solo ha sumado poco más de 150 minutos en las canchas. En el Giuseppe Meazza lo esperan con los brazos abiertos.