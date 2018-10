Lionel Messi es uno de los jugadores que todo club del mundo quisiera tener. Y es que su calidad con Barcelona, regates y tremendos golazos le han valido al cuadro culé títulos como LaLiga Santander, Champions League y Mundial de Clubes. Inter de Milán no pierde el sueño de contar con el atacante argentino en el futuro para que sea uno de sus fichajes.

Así lo ha asegurado este sábado el mismísimo nuevo presidente del Inter de Milán, Steven Zhang. Indicó, en declaraciones a Sportmediaset, que se baraja la chance en su dirigencia de hacer una gran oferta por Lionel Messi en el futuro no muy lejano. ¿Se dará?

"¿El mejor jugador como Messi en el Inter? La verdad que, como ya se dijo en su momento, si hay la posibilidad de contratarlo en el mercado para mejorar nuestra plantilla, lo vamos a intentar", fue lo que sostuvo el chino de tan solo 26 años de edad. Los hinchas neroazzurros sueñan que esto se vuelva realidad.

No obstante, apuntó que no pretende generar demasiadas expectativas en los hinchas de su cuadro. "No puedo hacer promesas sobre nombres puntuales. A veces estos no se hacen realidad, así que hay que pensar en lo que tenemos ahora", añadió el mandamás.

Por otra parte, Inter de Milán se verá las caras este lunes ante Lazio en condición de visitante por la fecha 10 de la Serie A 2018-19. Viene de perder 2-0 contra Barcelona en Camp Nou por la tercera jornada de la Champions League.