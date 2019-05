Empezó la purga: Mauro Icardi no seguirá en el Inter de Milán por pedido de Antonio Conte

¿Y ahora, qué? Antonio Conte fue anunciado como nuevo técnico del Inter de Milán , en una operación que sorprendió a toda Italia, no solo porque muchos hinchas despertaron con esa noticia, sino porque no habían pasado ni 24 horas de la destitución de Luciano Spalletti. Lo cierto es que la llegada de Conte ya ha empezado a generar bastante movimiento en la plantilla 'nerazzurri', pues muchos jugadores no seguirán. Uno de ellos, Mauro Icardi.



De hecho, según 'La Gazzetta dello Sport', una de las condiciones que puso el entrenador de 49 años para firmar contrato con el Inter fue la salida del delantero argentino. Por lo que el club italiano ya le está buscando una salida a Icardi, que en Italia solo estaría dispuesto a irse a la Juventus.



En el cuadro de Turín su principal opositor era Allegri, sin embargo, el técnico ya no está más en el banquillo de la 'Juve', así que no habrían muchos inconvenientes para que el atacante de 26 años haga dupla con Cristiano Ronaldo en el ataque bianconero la próxima temporada.

Pero la Juventus, desde luego, no es el único posible destino de Mauro Icardi, a quien, por ejemplo, ya quisieron en su momento en el Real Madrid y al conocer que no seguirá en el Inter, podrían volver a activar la operación. En el Bernabéu buscan un delantero de garantías para que pelee el puesto con Benzema o incluso juegue a su lado.



Además de la 'Casa Blanca', el PSG y Atlético de Madrid también aparecen en la lista de posibles destinos. El cuadro parisino lo quiere como recambio de Cavani; mientras que el cuadro 'colchonero', como recambio de Griezmann.

