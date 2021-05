Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, aseguró este sábado que su única preocupación en este momento es clasificar a su equipo para la próxima Champions League y que no teme los rumores sobre su posible despido al acabar el año, en la víspera del partido liguero contra el Udinese. Según medios europeos, los altos mandos del club de Piamonte evalúan la continuidad del técnico italiano.

“Yo me centro en el presente. Soy el entrenador del Juventus y estoy feliz por estar aquí. El objetivo es ganar todos los partidos de la Serie A y ganar la Copa Italia (en la final contra el Atalanta), tratar de hacer bien mi trabajo”, afirmó Pirlo en la rueda de prensa previa a la visita al Udinese.

“Los rumores sobre mis posibles sustitutos los leo en la prensa. Estoy sereno, centrado en lo que tengo que hacer, que es clasificar al equipo para la Liga de Campeones y ganar la Copa Italia. No me condicionan los rumores. Estoy tan concentrado en mi trabajo que no me da tiempo a leer los diarios”, agregó.

Pirlo está viviendo un momento extremadamente delicado en el Juventus, tras ver derretirse el objetivo del décimo título liguero consecutivo y estar contra las cuerdas en la lucha por la cuarta plaza, con la prensa italiana asegurando en los últimos días que el club turinés está pensando seriamente en el regreso de Massimiliano Allegri.

El Juventus es ahora cuarto en la tabla, pero tiene los mismos puntos que el Nápoles, tercero por diferencia de goles, y del Milan, quinto y actualmente fuera de la Champions League.

“Yo estoy bien, hablé con la directiva el otro día cuando vino al campo, es algo que pasa a menudo. No fue la primera vez. Hablamos de todo, como siempre, estoy tranquilo”, dijo.

A nivel deportivo, Pirlo informó de que el español Álvaro Morata no está al máximo de la forma por unas molestias musculares y que el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala será titulares contra el Udinese.





