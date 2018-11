En Real Madrid han dado un giro de 180 grados con la incorporación de Santiago Solari en la dirección técnica. Los merengues vienen de ganar sus últimos cuatro partidos y Karim Benzema ha vuelto a retomar el nivel de inicios de temporada. Es por ello que el francés ha tomado interés en AC Milan para el mercado de fichajes 2019-20.

Así lo afirma este miércoles el diario italiano La Gazzetta dello Sport. El medio europeo indica que las buenas actuaciones de Karim Benzema han hecho que AC Milan le eche un ojo de cara a la próxima campaña. Es más, los rossoneros lo eligieron por encima de una ex estrella que pasó por San Siro.

Y es que Zlatan Ibrahimovic también estaba en el bombo del Milan para la temporada 2019-20. No obstante, la directiva del elenco italiano se inclinó por Benzema para que este sea el pilar de su proyecto deportivo de los siguientes años.

No obstante, parece complicado que el Madrid se va a despojar de uno de sus mejores jugadores en la actualidad. El diario AS apunta que "no está dispuesto a negociar ninguna oferta" y que el delantero vive su mejor etapa en la 'Casa Blanca' bajo las órdenes de Solari.

En lo que va de temporada de LaLiga Santander, Karim Benzema lleva cinco goles (le anotó al Celta en el triunfo 4-2 en Balaídos). En la Champions League lleva la misma cantidad de anotaciones.