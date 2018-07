La llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus ha sido una tremenda alegría para los hinchas de la Vecchia Signora. Es más, el actual Balón de Oro y FIFA The Best ya se entrena con sus nuevos compañeros de la Serie A. Con Gonzalo Higuaín compartió vestuario en Real Madrid, aunque tal parece que las cosas para el 'Pipita' estarían en AC Milan para la próxima temporada y no en la ciudad de Turín.

En AC Milan esperan contar con Gonzalo Higuaí n para la campaña 2018-19 y los 'rossoneros' le presentaron una primera oferta hacia el representante del atacante, su hermano Nicolás. El pasado lunes, la prensa italiana reportó que la misma no convenció del todo al jugador, pero la contraoferta ha sido del gusto del también ex River Plate.

Es por ello que este martes, la Gazzetta menciona que Higuaín le ha dado el "sí" a su posible nuevo club. Tiene tres años de contrato aún con Juventus y gana allí 7,5 millones de euros más bonos. En San Siro le darían lo mismo dinero, pero su vínculo sería por más años. Solo falta que ambos clubes negocien.

Y es que el también ex delantero del River Plate considera que el arribo de 'CR7' le quitaría el puesto como centrodelantero. No quiere ser suplente en la nueva temporada, sobre todo que en el año 2019 se viene la Copa América en Brasil y el inicio de las Elimnatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

La operación se daría por préstamo en 18 millones de euros con un derecho a compra por otros 36 millones. También podría entrar en la negociación por Gonzalo Higuaín la posible vuelta de Leonardo Bonucci al elenco bianconero.