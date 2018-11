Si el Ac Milan esta temporada volvió a un torneo internacional fue gracias, en gran parte, a la buena labor que realizó Gennaro Gatusso en la temporada pasada, donde rescató a un cuadro 'rossonero' envuelto en una terrible crisis deportiva. Sin embargo, incluso al italiano se le habría acabado ya el crédito; por lo que en San Siro ya están revisando carpetas de los posibles reemplazantes. Y hasta el momento, quien estaría partiendo como favorito sería nada menos que Arsene Wenger.

Según información de 'France Football', el que fuera técnico del Arsenal durante 22 años tendría todas las chances para sentarse en el banquillo del Milan, cuyos dueños, los estadounidenses del fondo de inversión Elliot, quieren que el club pelea cosas más importantes el próximo curso.



Wenger dejó en mayo de este año a los 'Gunners' y desde entonces no ha vuelto a dirigir, aunque en muchas ocasiones ha dejado en claro su deseo por volver a hacerlo. "Me siento descansado y listo para trabajar de nuevo. Creo que empiezo a trabajar el 1 de enero. Todavía no sé dónde", explicó hace algunas semanas al diario alemán 'Bild'.



El Ac Milan marcha en la cuarta casilla de la Serie A, a 10 puntos del líder Juventus. Mientras que en la Europa League, se sitúan segundos en el grupo F, por detrás del Real Betis.



Recordemos que la última vez que el Milan se coronó campeón en la liga fue en la temporada 2010-2011. Mientras que la Champions, le ha sido esquiva desde la 2006-2007.